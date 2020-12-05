إليسا تضامنت مع ذوي الإحتياجات الخاصة ومايا دياب مع مرضى الإيدز.. الفن في خدمة المجتمع

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السبت 5 ديسمبر 2020
اليسا ومايا دياب
لفتنا بالايام القليلة الماضية تضامن عدد من النجمات المؤثرات مع أشخاص قد يكونون منسيين من قبل عدد كبير من الناس والدولة أيضا.
فلم تنسَ الفنانة اليسا دعم ذوى الاحتياجات الخاصه في يومهم الذي صادف في الثالث من الشهر الحالي، وساندتهم وأعطهم الافضلية قائلة :"هني ناس أقوى منا بكتير لأنو بيتفوقو على ضعفن الجسدي ليكونوا أجمل مثال للقوة والإنسانية. اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة هوي يوم لنحتفل فيه بقوة هالناس"، مرفقة بإيموجي لقلب" ووسم اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.
الفنانة مايا دياب أيضاً لم تنسَ مرضى الأيدز في يومهم الخاص الذي صادف في الأول من الشهر الحالي، فقامت بالتضامن معهم، وبدعوة الناس لدعمهم، ونشرت تضامنها من خلال كلمات وفيديو أيضا، وقالت :"لازم نتعلم نحب ونتعايش مع مرضى بحاجة فقط للحب.. ونتعلم أن مرض الإيدز ليس تهمة.. كل الحب لمرضى الإيدز". من الرائع أن نجد نجوماً مؤثرين ونجمات مؤثرات لديهم ملايين المتابعين، فيكون تأثيرهم على كافة الأصعدة، وليس فقط في الترفيه والتسلية والفن.
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