ناصر القصبي إلى الكوميديا في رمضان 2021

متابعة بتجــــــــــــرد: يستعد الفنان ناصر القصبي للعودة بعمل كوميدي في رمضان المقبل عبر شاشة “أم بي سي”، ويشاركه في المسلسل راشد الشمراني والهام علي وبشير غنيم وحبيب الحبيب.

عودة القصبي إلى الكوميديا في رمضان عبر شاشة “أم بي سي” تأتي بناء على طلب من مالك “ام بي سي” الشيخ وليد الابراهيمي الذي يصر على عودته بعمل كوميدي يعرض في الفترة الذهبية وهي بعد الإفطار على المحطة، وهو الوحيد القادر على حصد نسبة مشاهدة عالية.

وبناء على ذلك، فإنّ الجزء الثالث من مسلسل “العاصوف” والذي يتم العمل على إنهاء تصويره لن يعرض في رمضان 2021، وسيتم عرضه خارج رمضان على تطبيق “شاهد”.