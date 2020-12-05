بالفيديو – هيا الشعيبي تطرد سائق سيارتها والجمهور يهاجمها

متابعة بتجـــــــــــرد: أثارت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب نشرها مقطع فيديو أعلنت فيه طردها سائق سيارتها الخاص بها بعد 12 عاما من العمل لحسابها.

وقالت إن اسباب الطرد كثيرة منها انه “ثرثار كبير مع الخادمات ويرغي كثيراً الى درجة انهن اشتيكن منه”، على حد تعبير الشعيبي التي اكدت انه نصحته مراراً بقولها: “يا نظام اعقل” من دون اي جدوى.

واضافت انه كان يدخن السجائر امام ابنائها، وكسولاً ودائم النوم.

وهاجم عدد كبير من المعلقين تصريحات الشعيبي لما اعتبروه كشفاً غير لائق او مطلوب، عن حياتها الخاصة، لا سيما انه يتعلق بقطع رزق انسان.

وكانت هيا بعد أزمتها الأخيرة واحتجازها في النيابة نتيجة نشر مقطع مخالف للآداب العامة عبر حسابها الخاص في “سناب شات”، غابت تماماً منذ فترة عن الـ”سوشيال ميديا” لتبتعد عن كل المشاكل وتشتري راحة البال، بحسب تعبيرها.