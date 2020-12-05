شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عباس يطرح "اللى احنا فيه" ويتحدى بها أزمات 2020.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم هشام عباس أحدث أغانيه التي تحمل اسم "اللى احنا فيه" على طريقة Lyrics Video وهذه الأغنية تعد من الموسيقى ذات الإيقاع السريع الراقص المبهج، وكلماتها توفر دفعة إضافية من الفرح والتفاؤل والتحفيز بإيجابية، ويتحدى بها أزمات وكآبة 2020، وهى عودة فنية استثنائية لهشام عباس بعد أن وضع خطة قرر فيها ألا يبتعد عن جمهوره مرة ثانية، بعد توقف لمدة 10 سنين كان فيها بعيداً عن الساحة الغنائية، وقد بدأها عندما عاد وقدم فى عيد الحب الماضى أغنية "هى دى".

أغنية "اللى احنا فيه" من كلمات أمير طعيمة وألحان تامر على وتوزيع موسيقى توما، وتقول كلماتها:

اللى احنا فيه بقى ده إيه معناه .. ده محير قلبى فى هواه

ومابرتحش غير معاه .. وماليش سيرة غير عليه

شكل الموضوع موضوع كبير .. ده من روحى عليه باغير

دى حاجات مابتحصلش كتير .. عايز أعرف ده عاملى إيه

وكانت آخر ألبومات هشام عباس ألبوم "عامل ضجة" والذى ضم 11 أغنية هى "عامل ضجة" كلمات أسامة محرز وألحان محمد النادى وتوزيع موسيقى توما، و"خليك هنا" كلمات محمد جمعة وألحان محمد النادى وتوزيع موسيقى وسام عبد المنعم، و"شارى بالغالى" كلمات حسن عطية وألحان أحمد زعيم وتوزيع موسيقى توما، و"الفترة اللى فاتت" كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هانى ربيع، و"اهربى" كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هانى ربيع.

كما تضمن الألبوم أغنية "حذرتك" كلمات وألحان عزيز الشافع وتوزيع موسيقى توما، و"أغلى من العين" كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع موسيقى توما، و"بيسلم عليك" كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعى وتوزيع موسيقى وسام عبد المنعم، و"أنا تاعب قلبى" كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع موسيقى كريم عبد الوهاب، و"السكة خضرا" كلمات وائل الغريانى وهشام عباس وألحان مدين وتوزيع موسيقى كريم عبد الوهاب، و"حاجات" كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هانى ربيع.