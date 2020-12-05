شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح سينما الغد بالفيلم المصري "الرجل الذي بلع الراديو".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

افتتحت منذ قليل، مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة، المقامة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الدورة 42، وذلك بمسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية.

وكان أول عروض البرنامج، الفيلم المصري "الراجل اللي بلع الراديو" إخراج ياسر شفيعي، وذلك في عرضه العالمي الأول، كما يعرض ٤ أفلام اخري هم، الفيلم الكوبي "إيزابيل" للمخرجة المصرية سارة الشاذلي، وذلك في عرضه الدولي الأول.

كما يعرض أيضًا من سويسرا فيلم "المباراة" إخراج رومان هودل، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والفيلم الروسي "كرشاتوف" إخراج ألكسندر كوروليف، في عرضه الدولي الأول، وفيلم "ليلة دائمة" إخراج بيدرو بيرالتا، من إنتاج البرتغال، فرنسا.