شكرا لقرائتكم خبر عن عتاب لتجاهل مهرجان القاهرة السينمائي تكريم محمود ياسين.. وابنته ترد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب عدد كبير من محبى النجم الراحل محمود ياسين عن حزنهم الشديد، بسبب تجاهل مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ 42 تكريم الراحل ولم تقم الدورة على شرفه.

ولكن رانيا محمود ياسين ردت، قائلة:" الحقيقة أن الناس زعلانه جدا بس والله احنا ولا فارق معانا التكريم ده، وبابي اتكرم مرتين من مهرجان القاهرة السينمائي، بس الناس فارق معاها أوى مشكورين علي مشاعركم الحلوة تكريم بابي النجم محمود ياسين اضافه لأى مهرجان شكرا لمشاعركم جمهور محمود ياسين الكبير حبكم له هو اهم واكبر تكريم".



رانيا

ومنذ أيام أحيت رانيا محمود ياسين ذكرى أربعين والدها الفنان الراحل محمود ياسين، عبر حسابها الشخصى على موقع "فيس بوك"، حيث كتبت فى تدوينه لها: "40 يوما على فراقك، يا أبى الغالى ستظل فى قلبى وفى روحى حتى ألقاك رحمك الله وأسكنك فسيح جناتك يارب العالمين، اللهم ارحمه واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده فى الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض اللهم اجعل قبره فى نور دائم لا ينقطع واجعله فى جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين".

وكانت وجهت الفنانة رانيا محمود ياسين رسالة عتاب لعدد من أصدقائها أو زملائها بالوسط الفنى الذين لم يقدموا لها واجب العزاء فى وفاة والدها النجم الكبير الراحل محمود ياسين، وكتبت عبر حسابها بموقع "انستجرام"، "فى ناس قريبة سواء على مستوى الزمالة أو أصحابى ماعزونيش، وأنا قصدى معزونيش يعنى ما كلمونيش أو بعتوا رسالة فقط"، وأضافت رانيا، "لكن الحقيقة أنا مش زعلانه منهم لأنى مابقتش بزعل خالص لكن مستغربه موقفهم حاسه زى ما يكونوا هنجوا أو اتأخروا على واجب العزاء فتنحوا وقالوا هنكلمها ازاي متأخر كده عموما تمام متشكرين " لا اراكم الله مكروهاً في عزيز لديكم".