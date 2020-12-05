صور.. إبراهيم معلوف يداوي جراح بيروت بالموسيقى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبهج عازف البوق الشهير إبراهيم معلوف الجمهور، الجمعة، بحفل موسيقي أقامه في العاصمة اللبنانية بيروت.

وساهم الحفل في بث الحياة بمنطقة تضررت بشدة بفعل الانهيار الاقتصادي والانفجار الكارثي الذي دمر مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/ آب.





وقال معلوف، وهو من مواليد بيروت ويحمل الجنسية الفرنسية: "بسبب ما حدث هنا في المنطقة وفي لبنان أصبح من المهم أكثر الوجود هنا وعزف الموسيقى في الشوارع"، بحسب "رويترز".





وجمع معلوف (40 عاما) نحو مليوني يورو لصالح لبنان في حفل موسيقي خيري في فرنسا بعد انفجار أغسطس/ آب الذي أودى بحياة نحو 200 شخص ودمر مساحات شاسعة في العاصمة اللبنانية منها منطقة أسواق بيروت التي أقيم بها حفل، الجمعة.





ووضع الجمهور كمامات للوقاية من مرض كوفيد-19 خلال الحفل الذي أقيم ضمن مهرجان بيروت ترنم السنوي الذي يشمل سلسلة من العروض المجانية قبل عيد الميلاد.

ويعاني لبنان من انهيار اقتصادي أصاب المصارف بحالة من الشلل وتسبب في تراجع العملة وزاد من حدة الفقر والبطالة وهجرة الكفاءات.



