أحمد مجدي يكشف لـ"الخليج 365" سبب مشاركته في "حظر تجول"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الفنان المصري أحمد مجدي إنه فخور بمشاركة فيلمه الجديد "حظر تجول" في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي.

وكشف مجدي تفاصيل دوره في الفيلم لـ"الخليج 365" قائلا: "أجسد شخصية زوج مسالم ومتسامح، وتؤدي النجمة أمينة خليل دور زوجتي.. وبصراحة شديدة وافقت على المشاركة في الفيلم بسرعة ودون الاستغراق في كتابة قراءة السيناريو، بسبب رغبتي في العمل مع إلهام شاهين والمخرج أمير رمسيس".



وتابع: "الجميل في فيلم (حظر تجول) هو أنه أعاد لي لياقتي السينمائية، فالعمل في الدراما التليفزيونية يستغرق وقتا وقد يصيب الممثل بالخمول أحيانا".



وبسؤاله عن رأيه في الدورة الـ24 من عمر مهرجان القاهرة السينمائي قال أحمد مجدي: "بصراحة شديدة سعيد بمستوي المهرجان، وأرى أنه يزداد نضجا وقوة".

وبشأن مشروعاته الفنية المقبلة قال: "يعرض لي الآن الجزء الثاني من مسلسل (الآنسة فرح) عبر منصة شاهد الرقمية، كما انتهيت من تصوير دوري في مسلسل بعنوان (2 طلعت حرب) وحاليا أواصل كتابة سيناريو فيلم جديد، وأتمنى الانتهاء من كتابته قريبا".