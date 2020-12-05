الأردن بـ"حوار المنامة": استقرار الشرق الأوسط مهم للعالم ككل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في كلمته أمام "حوار المنامة" على أن "استقرار منطقة الشرق الأوسط مهم للعالم ككل".

وشدد وزير الخارجية الأردني، على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

وأعرب الصفدي في كلمة بلاده، أمام الجلسة الثانية للنسخة الـ16 من "حوار المنامة" الذي تستضيفه مملكة البحرين، عن أمل بلاده في أن تخدم اتفاقات السلام الموقعة مع إسرائيل القضية الفلسطينية.

وطالب وزير الخارجية الأردني بدور لبلاده خلال المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني، مشيرا إلى أن التوترات في الخليج لها علاقة وثيقة بإيران.

وفي الشأن العراقي دعا الصفدي إلى مساعدة العراق في خطته لإعادة البناء والاستقرار للبلاد، مشددا على أنه من الضروري التأكد أن العراق لن يصبح ساحة للاقتتال مرة أخرى.

وتعتبر قمة المنامة التي انطلقت الجمعة، الأولى من نوعها بالشرق الأوسط، وتجمع رؤساء وزراء، ووزراء دفاع ووزراء خارجية ومستشاري الأمن القومي ورؤساء جيوش ومخابرات، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء، أصحاب الرأي، ومجتمع الأعمال.

وتناقش القمة، التي تمتد على مدار 3 أيام، قضايا تتعلق بالسياسة الأمنية والخارجية بالإضافة إلى التحديات الأمنية الأكثر إلحاحًا في الشرق الأوسط.

ويشجع الحوار منذ بدايته على المناقشات العابرة للحدود حول الموضوعات الأكثر صلة بالتحديات الأمنية الإقليمية والعالمية.

ويأتي المؤتمر بتنظيم مشترك بين وزارة الخارجية البحرينية وأحد أهم معاهد الفكر الاستراتيجي في العالم، وهو المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية "آي آي إس إس"، الذي يتخذ من العاصمة البريطانية مقراً له.

