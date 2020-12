شكرا لقرائتكم خبر عن هانى أبو أسعد: صباحا مهان ومساءً مُكرم فى إيطاليا هذه حكايتى بسبب حواجز إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المخرج الفلسطيني هانى أبو أسعد، إن فيلم "the mountain between us " يعتبر أول فيلم عمل به كمخرج فقط، فدائما ما أهتم بمشاكل الممثلين والجوانب الانتاجية بجانب الإخراج.

وأضاف خلال لقائه بالمخرج مروان حامد، المقام ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42 :"اشتغلت مع كيت وينسليت في إدريس ألبا في فيلم "the mountain between us "، وهم فعليا نجوم بحق وحقيقى، لأن هناك نجوم آخرين تطلعك عن شعورك، ولكن كيت وينسليت نجمة كبيرة وكانت بتيحي قبل موعدها يكاد أقول بتيجى قبلى وقبل الميكب أرتيست.

وتابع المخرج هانى أبو أسعد خلال حديثه قائلا: "فى مرة كلمتنى كيت وينسليت الساعة 4 الفجر، لكي تدرس مشهد ولقيتها بتقولي لازم نشتغل علي الموضوع بشكل أكبر، وكانت بين الوقت والآخر تحب تطمئن أكثر علي الشغل وكانت مجتهدة جدًا واستمتعت معها بالعمل.