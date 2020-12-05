شكرا لقرائتكم خبر عن هانى أبو أسعد: صباحا مهان ومساءً مُكرم فى إيطاليا هذه حكايتى بسبب حواجز إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المخرج الفلسطيني هانى أبو أسعد، إن فيلم "the mountain between us " يعتبر أول فيلم عمل به كمخرج فقط، فدائما ما أهتم بمشاكل الممثلين والجوانب الانتاجية بجانب الإخراج.
وأضاف خلال لقائه بالمخرج مروان حامد، المقام ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42 :"اشتغلت مع كيت وينسليت في إدريس ألبا في فيلم "the mountain between us "، وهم فعليا نجوم بحق وحقيقى، لأن هناك نجوم آخرين تطلعك عن شعورك، ولكن كيت وينسليت نجمة كبيرة وكانت بتيحي قبل موعدها يكاد أقول بتيجى قبلى وقبل الميكب أرتيست.
وتابع المخرج هانى أبو أسعد خلال حديثه قائلا: "فى مرة كلمتنى كيت وينسليت الساعة 4 الفجر، لكي تدرس مشهد ولقيتها بتقولي لازم نشتغل علي الموضوع بشكل أكبر، وكانت بين الوقت والآخر تحب تطمئن أكثر علي الشغل وكانت مجتهدة جدًا واستمتعت معها بالعمل.
وعن تجربته مع نتفليكس، قال المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد: "كنت لازم أعمل مسلسل مع نيتفيلكس، وقبل بداية التصويرأوقفوا العمل، وأنا وزوجتي مكنش عندنا مشروع وقتها غيره، وبالمناسبة زوجتي سيناريست بتكتب عن مشاكل النساء في العالم العربي.
وأضاف أبو أسعد: "قررت إن أعمل قصة، واليوم أنا بعملها، صورت الفيلم كله هاند هيلد، وده ساعد كتير فى القصة والسرد البصرى، والفيلم كله هيكون مخالف لما قدمته من قبل.
وروي هاني أبو أسعد عن أحد المواقف التي علمته كيفية التأقلم سواء عمل فيلم تكلفته الإنتاحية 40 مليون دولار أو فيلم تكلفته مليون دولار واحد، قائلا :"مرة جالي تكريم مهم في إيطاليا، وأنا خارج من فلسطين رام الله الحواجز الإسرائيلية أوقفتنا ساعات طويلة فى المطار، وأخدونى على متحف ضخم عريق وتمت إهانتى، يعنى الصبح تكون مهان وبعد الظهر مُكرم، دايما عندي قدرة على التأقلم بالظروف الجديدة، أنا برأيى الإبداع ليسه له علاقة بالميزانيات، أنت كمخرج الكل بيسمعلك مريح جدا لكن تجربة المليون دولار ما فيها إبداع الظروف الصعبة تخليك تبدع أكتر".
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