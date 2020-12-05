شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور ابنة للفنان فؤاد خليل بعد 8 سنوات من وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وحده فقط فيس بوك الذى يمكن أن يجعل إنسانًا ينجب بعد موته بـ8 سنوات، وهذا ما حدث مع أسرة وأبناء الفنان الراحل فؤاد خليل، الذين فوجئوا بتداول منشور بصورة فتاة على فيس بوك تدعى أنها ابنة الفنان الكوميدى الراحل واسمها حنين.

الصورة المزعومة والمنتشرة على الفيسبوك

وتعجب أحمد ومنة ابنا فؤاد خليل من تداول هذا البوست وتلك الصورة وتندر كل منهما على هذا المنشور، ونشر أحمد فؤاد خليل منشورًا على صفحته يقول فيه: "يا اااااه الحمد لله لقيت أختى اللى كانت تايهة فى الهند، واللى أنا وأختى منة الله مكناش لقيناها لحد ماشوفنا البوست ده، وعثرنا عليها تحت الفيل حزينة ولكن مشيئة ربنا أنها مماتش.. قمر"، ونشر الابن الصورة المتداولة لابنة فؤاد خليل المزعومة.

أحمد ومنة الله ابنى الفنان فؤاد خليل

فيما كتبت الابنة منة الله فؤاد خليل ساخرة من البوست المتداول لهذه الفتاة والتى كتب تحته صورة حديثة لحنين ابنة الفنان فؤاد خليل: "وبعدين.. إخواتى كل يوم بيكتروا".

منة الله الابنة الوحيدة للفنان فؤاد خليل

وكان الفنان فؤاد خليل تزوج من إحدى زميلاته بكلية طب الاسنان بعد أن جمعته بها علاقة حب وأنجب منها ابنيه أحمد ومنة الله، ولم يتزوج غيرها ، وليس له ابناء سوى أحمد ومنة الله.

وقال أحمد فؤاد خليل ان تاريخ ميلاد والده 1نوفمبر عام 1940، وأن والده نشأ بين الإسكندرية والقاهرة وكان والده أحمد خليل سعد طبيب أشعة عمل لفترة فى الكويت ووالدته تركية الأصل.

وتابع:" كان ترتيب والدى الثالث والأخير بين إخوته وكان له أخ وأخت تخرجا من كلية الصيدلة ، ووالدى يعشق الفن ولكنه التحق بكلية طب الاسنان لرغبة والده ، وخلال دراسته بكلية الطب تقدم لاختبارات معهد التمثيل ورسب مرتين وكان أعضاء اللجنة زكى طليمات وجلال الشرقاوى وقالواإنه لا يصلح للتمثيل ، على الرغم من أن جلال الشرقاوى استعان به فيما بعد فى عدد من المسرحيات ومنها راقصة قطاع عام".

وأضاف:" قضى والدى فى كلية الطب 10 سنوات بدلا من 7 لانشغاله بالفن ومحاولته الالتحاق بمعهد التمثيل ، وكان خلال دراسته يلتحق بفرق المسرح الجامعى، وادعى فى بداياته أن له صلة قرابة بالفنانة شادية التى كانت تعرف والدته ولكنهما لم يكونا أقارب"

وأكد أحمد فؤاد خليل على دور الفنانين أمين الهنيدى وفؤاد المهندس وعبدالمنعم مدبولى فى اكتشاف والده وتقديم موهبته حيث قدموه فى أدوار صغيرة حتى كانت انطلاقته فى مسرحية مع خالص تحياتى بطولة الفنان مع خالص تحياتى بعد أن رأه فى مسرحيات أمين الهنيدى.

وتألق الفنان الكبير فى العديد من الأدوار الكوميدية التى ارتبط بها الجمهور ومنها أعماله المسرحية :مع خالص تحياتى، وراقصة قطاع عام، وعلى الرصيف، وسوق العصر، كما شارك فى العديد من الأعمال السينمائية التى أبدع فيها حتى وإن شارك فى مشهد واحد ومنها، أفلام الكيف، جاءنا البيان التالى، الوحوش الندل، والبيضة والحجر ، الدنيا على جناح يمامة، ليلة القبض على بكيزة وزغلول، وغيرها وكان آخر أعماله فيلم "صايع بحر" وظهر فيه في مشهد واحد فقط، كما شار فى عشرات المسلسلات.

وأصيب بجلطة أثناء عمله فى فوازير عمو فؤاد وأقعده المرض لمدة اقتربت من 8 سنوات أصيب خلالها بالشلل وابتعد عن الفن.

وقال ابنه أحمد أنه غير صحيح أن الفنانين لم يزوروا والده خلال فترة مرضه، مؤكدا أن الكثيرين منهم زاروه فى بداية مرضه ومنهم الزعيم عادل إمام والفنانين محمود عبدالعزيز ورجاء الجداوى وهانى شاكر وماجد المصرى ووحيد سيف وغيرهم، وقلت هذه الزيارات بالتدريج حتى وفاته، فى 9 إبريل عام 2012، وحضر جنازته أحمد بدير وأشرف زكى وسامح الصريطى وأشرف عبدالغفور.