شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أجمل صور لـ يسرا اللوزى على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع كل جلسة تصوير تخضع لها الفنانة يسرا اللوزى، تخطف الأنظار إليها بإطلالاتها الأنيقة وجمالها، خاصة بعدما تنتشرهذه الصورعلى وسائل التواصل الاجتماعى، وتحرص يسرا دائما وباستمرارعلى نشر صور طبيعية لها بدون مكياج مما يظهر تألقها وجمالها.



يسرا يسرا

وقد وصفت الفنانة إيمى سمير غانم، صديقتها الفنانة يسرا اللوزى، بأنها الأجمل في العالم، حيث نشرت صورة ليسرا عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، من تحضيرات مهرجان القاهرة السينمائى قبل الافتتاح وكتبت عليها قائلة:"أجمل واحدة في العالم ماشاء الله".

من ناحية أخرى، دعمت الفنانة يسرا اللوزى حملة "#SAVEWITHSTORIES" العالمية فى مصر، الخاصة بقراءة القصص للأطفال لتساعدهم فى التعبير عن أنفسهم، خاصة فى بعض الحالات الخاصة مثل ابنة يسرا اللوزى، التى كشفت من قبل أنها كانت تعانى من ضعف السمع منذ مولدها، ونشرت يسرا فيديو لها وهى تدعو الآباء والأمهات للانضمام للمبادرة، عبر حسابها بموقع "انستجرام".



يسرا اللوزى يسرا اللوزى

وعلقت على الفيديو قائلة "مفيش لحظة بتبسطنى قد اللحظة اللى بقرأ فيها كتاب لبنتى.. النظرة والشغف فى عينيها واهتمامها بالتفاصيل بيبهرنى كل مرة.. وأجمل لحظة لما ساعات اسألها "عرفتى ده منين؟"، فترد "عشان قريته فى الكتاب! أحب أهدى القراءة دى لأى طفل بيعانى فى التعبير عن نفسه، أو حاسس إن محدش فاهمه.. أحب كمان أحمّس الآباء والأمهات اللى بيحاولوا يساعدوا أولادهم فى التعامل مع المجتمع رغم كل الصعوبات.. بما إن عندى تجربة شخصية مع بنتى، حسيت إن الكتاب ده كان قريب لقلبى".



يسرا اللوزى يسرا اللوزى



يسرا بدون مكياج يسرا بدون مكياج