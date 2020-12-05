شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالا بذكرى ميلاده شاهد والت ديزنى بصور نادرة بطلها "الأكل".. شوف بنفسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم ذكرى ميلاد " والت ديزنى " الذى يعتبر واحد من أهم الشخصيات المحورية لتاريخ سينما الرسوم المتحركة للأطفال ، فقد ارتبط اسمه بعدد كبير من الشخصيات الكارتونية الشهيرة و أبرزها " ميكى ماوس " ، و اليوم احتفالا بذكرى ميلاده الـ119 نستعرض عدد من الصور التى التقطها بحياته اليومية وسط عائلته وأصدقائه والتى ظهر فيها و هو يتناول الطعام .

ظهر منتج الأفلام والفنان ورسام الرسوم المتحركة الأمريكى والت ديزنى باحدى الصور و هو يأكل "الهامبرجر" مع زوجته ليليان وإحدى بناتهم ، حيث كانوا يجلسون جميعا على طاولة بجانب حمام السباحة و هى الصورة التى التقطت لهم فى فترة الخمسينيات، وهذه ليست المرة الاولى التى يظهر فيها والت ديزنى و هو يأكل حيث ظهر له عدد كبير من الصور خلال تناوله طعامه المفضل .

كما ظهر والت ديزنى خلال قيامه بتجهيز وجبه العشاء، حيث كان يهتم دائما بجعل وجباته متكاملة العناصرالغذائية .



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