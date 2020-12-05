شكرا لقرائتكم خبر عن هانى أبو أسعد: كنت حاسس إنى كومبارس قبل ما أخد جائزة الجولدن جلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المخرج هانى أبو أسعد، إنه لم يكن يتصور حصوله علي جائزة الجولدن جلوب على فيلم "الجنة الآن"، معلقا: "كنت بحس وأنا هناك فى هوليوود إنى من الكومبارس مقارنة بمخرجين ونجوم كبار يحظون بالاهتمام هناك، ويمكن ذلك لأننا بنمثل دولة موجودة فقط في النضال لأنها تحت الإحتلال.

وتابع خلال لقائه مع المخرج مروان حامد عن طريق "الزووم" المقامة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42، قائلا:"لما أخدت الجايزة حصل نقلة وبقي الكل يحكي معي ويسألونى كثيرا، وما حسيت إننا أخدنا الجولدن جلوب لأن كل الدول بتحتفل بصناعها في الشوارع ولكن إحنا بفلسطين كانت الشوارع فاضية.

وأضاف أبو أسعد: "عملت بعد ذلك فيلم The courier ولكنه كان فيلم تجارى بحت، وعملته لأنى كنت محتاج للفلوس وقتها، ولكن كنت عارف إنه هايفشل لأن كله مصطنع وكل ما هو مصطنع لازم يفشل.