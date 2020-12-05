شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا اللوزى لليوم السابع: مهما قلت محدش هيصدق.. معملتش أى عمليات تجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت الفنانة يسرا اللوزي الأنظار بإطلالتها الجميلة فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولى الأربعاء الماضى، ولاحظ الكثير أن ملامحها تبدلت وزيادة فى وزنها، ما دفع البعض للتكهن حول خضوعها لجراحة تجميل فى الوجه، فى حين تصدى الكثير من المُتابعين لتلك المعلومات غير المؤكدة وإرجاع سبب تغير شكلها إلى إنجابها طفلتها الثانية "نادية" منذ أشهر.

”الخليج 365” تواصل مع الفنانة يسرا اللوزى لتوضيح حقيقة الأمر، والتى أكدت أنها لم تجر أى عمليات تجميل من قبل، قائلة، "أنا مهما قولت للناس إنى عمرى معملت عملية تجميل محدش هيصدقنى لأن فى ناس بتعمل عمليات تجميل وبيقولوا إنهم معملوش".

وأوضحت يسرا اللوزى أنها منذ عامين نشرت صورة عبر إنستجرام وشكرت فيها الميكب أرتيسيت الخاصة بها، وكانت هناك تعليقات حول أنها أجرت عملية تجميل فى أنفها، وهذا كان سبب الإضاءة ولم تجر أى عمليات تجميل، مشيرة إلى أنه بسبب زاوية معينة مع الإضاءة تغيرت ملامح أنفها، وكان ذلك قبل الولادة.

وأضافت يسرا اللوزى أنها سعيدة بالمشاركة فى لجنة تحكيم مسابقة "آفاق السينما العربية" مع زينة دكاش (مخرجة ومنتجة من لبنان) وعلى مصطفى مخرج من الإمارات".

من ناحية أخرى، أكدت يسرا اللوزى أنها ستنتهى من تصوير مشاهدها الأخيرة فى فيلم "العنكبوت"، مساء اليوم السبت فى الديكور الخاص بها ضمن أحداث الفيلم، وتجمع المشاهد بينها وبين السقا وظافر العابدين وأخرون من النجوم.

"العنكبوت" إخراج أحمد نادر جلال وتأليف محمد ناير، حيث صور السقا في العديد من الأماكن المتفرقة منها شوارع خارجية واستوديوهات، تدور أحداث العنكبوت حول مطاردات رجال الأمن للمافيا والعصابات، ويقوم السقا بدور شخص مشهور يكتب عنه في الصحف والمجلات والجميع يبحث عن "العكنبوت"، والكشف عن هويته الحقيقية خاصة وأنه طوال أحداث الفيلم يرتدى ماسك وبدلة سوداء في كل عملية يقوم بها.