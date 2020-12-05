إيمي سمير غانم عن يسرا اللوزي: "أجمل واحدة في العالم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

وجهت الفنانة إيمي سمير غانم، رسالة لصديقتها الفنانة يسرا اللوزي.

ونشرت إيمي، صورة ليسرا اللوزي، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أجمل واحدة في العالم.. ما شاء الله".

وحضرت يسرا اللوزي، حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، حيث تشارك بالمهرجان كعضو لجنة تحكيم بمسابقة آفاق السينما العربية الجديدة.

وكانت الفنانة إيمي سمير غانم، قدمت مؤخرا الدعم لزوج شقيقتها الإعلامي رامي رضوان، بعد إصابته بفيروس كورونا (كوفيد-19)، عبر "ستوري" حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "ربنا يحفظك يا رامي".

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة إيمي سمير غانم، مسلسل "سوبر ميرو" الذي عرض عام ٢٠١٩.