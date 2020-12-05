هاني أبوأسعد: لم أخطط للذهاب لهوليوود.. والهواجس الإنسانية سبب تقديمي لـ"الجنة الآن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حكى المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد، عن خطوة عمله في هوليوود، وتقديمه فيلم "الجبل بيننا" بطولة كيت وينسلت وإدريس ألبا، وذلك في ندوة أقيمت قبل قليل في مسرح we، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما في الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أدارها المخرج مروان حامد، وكانت عبر برنامج "Zoom"؛ لتعذر حضور المخرج إلى مصر.

وقال هاني "فوكس 2000 أرسلوا لي سيناريو، وطلبوا مني القيام بإخراجه، أنا لم أذهب لهم ولم أبحث عن العمل في هوليوود، وذلك بعدما شاهدوا فيلمي (عمر)، وكمخرج كان لي حق التصرف 100% في التصوير، ولم يكن هناك تدخل من الاستديو، ولي الحرية في توجيه الممثلين للأداء وشكل الضوء والحركة، لكن في النهاية هوليوود مصنع، فبعد انتهائي من الفيلم يتم عرضه على جمهور محدود تقريبًا 400 شخص، يكتبون ملاحظاتهم عن كل شيء يتعلق به، وتعود إليّ هذه الأوراق لقراءتها والأخذ بها، ففي النهاية نحن نصنع فيلم تجاري، وليس من حقي الرفض، كذلك لا أتدخل في المونتاج وكتابة السيناريو، لكن في النهاية هناك احترام شديد بين الجميع".

وأشار هاني إلى أن العلاقة بين المونتير والمخرج لابد أن تكون جيدة، حتى يخرج الفيلم بالشكل المناسب، موضحًا "المونتير هو المخرج التاني للفيلم، وهو جزء من الإبداع لو مش واثق منه، يجب تغييره، فالعمل لابد أن يتم مع مونتير يساعد فهو ليس فقط أداة لتحريك الكمبيوتر".

وأكد هاني أن وصوله لهوليوود، لم يكن يومًا بين أهدافه، وأي نقلات في مشواره لم يكن مخططًا لها، قائلًا "ليس هناك قاعدة أسير عليها، ولم أخطط لهذه النقلات في مسيرتي، هدفي كان حب المعرفة والتجربة وحب الإنسان، وهاجس اكتشاف الإنسان، أضع نفسي في تجربة جديدة والصدق هو الذي يُحدث النقلات، فأنا لم أخطط للذهاب لهوليوود، كانت قد جاءتني دعوة لشراء وتوزيع فيلمي (الجنة الآن)، ووجدت المنتج يتصل بي ولم أصدق واعتقدت أنه يمزح معي وأن بالأمر كاميرا خفية، وتخوفت أن يكون غرضهم شراء الفيلم لإخفائه وعدم عرضه".

وأوضح هاني أن تقديمه فيلم "الجنة الآن" كان نابعًا من فضول البحث في مسار الإنسان، خاصة الذي لا يملك طريق كل الطرق أمامه مغلقة، متابعًا "قدمته بعد 4 سنوات من البحث عن موضوع لماذا يصل الإنسان لمرحلة يختار فيها تفجير نفسه، وما هو تاريخ هذا الموضوع، فكان فضولي بالهواجس الإنسانية هو الذي جعلني أقدم (الجنة الآن)".

مهرجان القاهرة السينمائي أُفتتحت دورته الـ42 مساء يوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر، وشهد حفل الافتتاح تكريم الفنانة منى زكي ومنحها جائزة فاتن حمامة للتميز، وحصول السيناريست الكبير وحيد حامد على الهرم الذهبي للإنجاز الإبداعي.