فيديو| هنا شيحة تؤكد ارتباط شقيقتها بمعز مسعود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أكدت الفنانة هنا شيحة ارتباط شقيقتها الفنانة حلا شيحة بالداعية معز مسعود، بحسب فيديو نشرته الصفحة الرسمية لبرنامج "ET بالعربي" على موقع "إنستجرام".

وقالت هنا، خلال لقائها في برنامج Et بالعربي: "حلا لسه ما تزوجت، في الطريق إلى الارتباط، أول حاجة مبروك، دا اختيار وراحة نفسية، اللي بيحب بيحب، ودي حته متقدرش تدخل تتكلم فيها".

وكانت أنباء حول زواج معز مسعود من الفنانة حلا شيحة، قد تم تداولها وذلك بعد نشره صورة له ممسكا بجيتار، معلقا عليها: "شكر كبير للشخص الرائع الذي التقط هذه الصور، أنت تعرف نفسك"، لترد حلا قائلة: "هاي معز.. من التقط هذه الصورة؟"، ليعقب: "شخص مميز جدًا".