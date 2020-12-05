رامي جمال في رسالة غامضة: "بلاش تفهموا الطيبة ضعف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

وجه الفنان رامي جمال، رسالة غامضة عبر حسابه على تويتر، لم يوضح من المقصود بها.

وكتب رامي، قائلاً : "بحب أعيش بعفوية اللي في قلبي على لساني.. بحب أسامح وأنسى كل اللي بيزعلني.. بس والنبي بلاش تفهموا الطيبة وبياض القلب ضعف، بالعكس دي قمة القوة".

يذكر أن، رامي جمال، طرح مؤخرا ألبوم "أنا لوحدي" وتضمن ١٤ أغنية وهي: " استغنيت، مش ملاحظ حاجة، فاهماني، بيهم كلهم، أنا لوحدي، مين غيرك في القلب، يا مراكبي، اللي مشيوا، مش دلوقت، سقف، ما غيرتش، خليكي، عيونك خطر، لي قلبك سلام".