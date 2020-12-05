محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
وجه الفنان رامي جمال، رسالة غامضة عبر حسابه على تويتر، لم يوضح من المقصود بها.
وكتب رامي، قائلاً : "بحب أعيش بعفوية اللي في قلبي على لساني.. بحب أسامح وأنسى كل اللي بيزعلني.. بس والنبي بلاش تفهموا الطيبة وبياض القلب ضعف، بالعكس دي قمة القوة".
يذكر أن، رامي جمال، طرح مؤخرا ألبوم "أنا لوحدي" وتضمن ١٤ أغنية وهي: " استغنيت، مش ملاحظ حاجة، فاهماني، بيهم كلهم، أنا لوحدي، مين غيرك في القلب، يا مراكبي، اللي مشيوا، مش دلوقت، سقف، ما غيرتش، خليكي، عيونك خطر، لي قلبك سلام".
كانت هذه تفاصيل خبر رامي جمال في رسالة غامضة: "بلاش تفهموا الطيبة ضعف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.