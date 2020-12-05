تراند اليوم : (فيديو) معركة بين مخرج شهير وطاقم مسلسله أثناء التصوير

في واقعة غريبة في الوسط الفني، نشبت معركة بين أحد المخرجين وطاقم العمل، بسبب مطالبتهم بأجورهم.

وفي تفاصيل الواقعة فقد وقع اشتباك بالأيدي بين المخرج المصري محمد سامي وبعض العاملين بمسلسله "نسل الأغراب" للنجم المصري أحمد السقا، أثناء تصوير أحد المشاهد، ما أدى إلى توقف التصوير.

وانتشر مقطع فيديو من كواليس المسلسل، والذي أظهر حالة الفوضى الشديدة، وتدافع عدد كبير من المشاركين في العمل، وانتهاء اليوم دون إكمال المشاهد.

وذكر مصدر داخل المسلسل، أن المشادة وقعت عندما طالب العاملون البالغ عددهم نحو 400 شخص بأجورهم من المخرج محمد سامي، ما أدى لتفجر الموقف ونشوب مشادة عنيفة.

وقد تطورت الأمور إلى اشتباك بالأيدي بين المخرج وبعض العاملين بعد تعديه على شاب وسيدة داخل لوكيشن التصوير، حيث قام بطردهم، ما أدى إلى تفاقم الأزمة.