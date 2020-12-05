صور.. عمرو عابد برفقة تامر حبيب وخالد أنور من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

شارك الفنان عمرو عابد متابعيه مجموعة صور جديدة له من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".
وظهر"عابد" من خلال الصور برفقة كل من الفنان خالدأنور، والسيناريست تامر حبيب، وعلق عليهم قائلاً:"مهرجان القاهرة السينمائي"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات.
يذكر أنه تم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42 يوم الأربعاء الماضي، بحضور عددكبير من نجوم الفن والإعلام، والذي من المقرر أن تستمر فعاليته حتي 10 من الشهر الحالي .
الجدير بالذكر أن آخر أعمال عمرو عابد مسلسل "القمر آخر الدنيا" الذي خاض به السباق الرمضاني الماضي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، بطولة بشرى، مؤمن نور، سميرة عبدالعزيز، مادلين طبر، هشام إسماعيل، ثراء جبيل، إخراج تامر حمزة وإنتاج شيرين مجدي.
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