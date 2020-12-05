شاهد.. ملك أحمد زاهر تهنئ محمد جمعة بعيد ميلاده

حرصت الفنانة ملك أحمد زاهر على تهنئة الفنان محمد جمعة بعيد ميلاده، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". نشرت "ملك" صورة لـ محمد جمعة، عبر خاصية "ستوري"، وكتبت عليها: "عيد ميلاد سعيد يا حبيبي، بحبك أوي". حبيبي، بحبك أوي". يذكر أن ملك أحمد زاهر تشارك في مسلسل "لؤلؤ" بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، ليلى ‏أحمد زاهر، حمدى هيكل ومن إخراج محمد عبدالسلام.

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