شاهد.. عبر "انستجرام" لجين عمران تغازل لبلبة

شاركت الإعلامية لجين عمران متابعيها مقطع فيديو للفنانة الكبيرة لبلبة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".
نشرت"لجين" فيديو لـ لبلبة، وعلقت عليها قائلة:"قبل التوجه لحفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، وتحديداً في بهو الفندق، إلتقيت بالفنانة الجميلة لبلبة، وحبيت أصورها من حبي لها ومتابعتي لأفلامها من صغري، لفت إنتباهي إهتمامهابطلتها وشياكتها وجمالها، ما شاء الله عليها، لكن اللي لفتني أكثر وذهلني نظرتها لي كأنها بتعرفني و فجأة قالت أنا بحبك أوي، و تذكرتني من أيام تقديمي برنامج صباح الخير يا عرب".
وأضافت قائلة:"بعد التصوير إقتربت مني بكل ذوق و لطف ورقي، وخبرتني كيف كانت تتابعني كل يوم الصباح وكلامكثير أثلج صدري من السعادة، ومن رقيها قالت لكل المتواجدين بحبكم عشان ترضي الكل، هذي الفنانه فعلاً ليدي وهانم ومتواضعة بشكل كبير، فنانة من الزمن الجميل وما زالت جميلة قلباً وقالباً، ربي يحفظها ويعطيها الصحة و طول العمر ، مهرجان القاهرة السينمائي".
يذكر أنه تم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42 يوم الأربعاء الماضي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، والذي من المقرر أن تستمر فعاليته حتي 10 من الشهر الحالي .
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