هجوم على هند القحطاني بسبب الخمر

السبت 5 ديسمبر 2020

الناشطه السعوديه هند القحطانى

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للناشطة السعودية ​هند القحطانى​ تحدثت فيه عن الخمر، واعتبر بعض المتابعين انها تشجّع لشربه.



وقالت هند في الفيديو: "الشخص يشرب وينبسط، ولست ضد حرية أي شخص، طالما لا يخالف القانون". وتابعت: "سألت الفتيات اللواتي يشربن والشباب، عن شعورهم حين يشربون الخمر، فقالوا إنه يعطيهم جرأة وإحساس بالسعادة والنشوة”.

وختمت هند الفيديو بالقول: "لو شربت خمر أو ويسكي أو نبيذ سأصور لكم نفسي وأنا أشرب، ولكني لا أحبه". واثار فيديو هند جدلا كبيرا بين المتابعين وتلقّت انتقادات لاذعة.