إلهام شاهين لـ"الخليج 365": "حظر تجول" أصابني بالاكتئاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت الفنانة المصرية إلهام شاهين أن فيلمها الجديد "حظر تجول" سيعرض تجاريا بدور العرض السينمائي في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وقالت إلهام شاهين لـ"الخليج 365": "سعيدة بعرض فيلمي الجديد في المسابقة الرسمية بالدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وفوجئت بنفاد التذاكر ليلة عرضه الأول، وهذا الأمر جعلني أشعر بالفرح".



وعن شخصيتها التي تقدمها بالفيلم قالت: "أجسد دور سيدة تدعى (فاتن) تخرج من السجن بعد 20 عاما، لتجد كل شيء تغير وتحول، والأحداث تدور في عام 2013".





وحول شكل الشخصية قالت: "اقترح المخرج أمير رمسيس أن تظهر الشخصية وكأنها تبلغ من العمر 50 عاما، لكن بصراحة طلبت منه أن أظهر في عمر الـ70 عاما، لذا كان واضحا الشعر الأبيض والزيادة اللافتة في الوزن".

وبسؤالها عن تأثير الشخصية عليها قالت إلهام شاهين: "فيلم (حظر تجول) أصابني باكتئاب شديد جدا، حتى بعد انتهاء التصوير، الفيلم صعب، ويناقش قضية مهمة، وأثق في أنه سينال إعجاب الجمهور، لأننا نقدم سينما حقيقية ومحترمة".

يذكر أن فيلم "حظر تجول" من تأليف وإخراج أمير رمسيس، ويشارك في بطولته بجانب إلهام شاهين كل من أمينة خليل، وأحمد مجدى، وعارفة عبدالرسول، ومحمود الليثى، كما يشهد الفيلم ظهورا خاصا للمخرج خيرى بشارة، والفنان أحمد حاتم.