فيديو.. أشرف عبدالباقي: بدأت حياتي في "ورشة حدادة" بربع جنيه يوميا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حل الفنان المصري أشرف عبدالباقي، مساء الجمعة، ضيفا على برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، على قناة "DMC" المصرية.

وقال عبدالباقي خلال المقابلة التلفزيونية، إنه بدأ حياته بالعمل في ورشة الحدادة التي كان والده يمتلكها، عندما كان عمره 12 عاما، وكان يتقاضى ربع جنيه في اليوم الواحد، وأنه ادخر من أجره اليومي لشراء دراجة بـ5 جنيهات.



وأشار عبدالباقي في حديثه إلى أن العمال في الورشة كانوا يتعاملون معه بشياكة ولطف، وأنه تعلم منهم الكثير وكان يسعد بكلمة "أسطى".





وكشف عبدالباقي خلال حديثه في برنامج السيرة عن كواليس وفاة والدته قائلا: "رحلت أمي وعمري 22 عاما، وكانت تعاني من عدة أمراض مثل السكر والضغط والقلب، ودخلت المستشفى بعد تراجع حالتها الصحية، ورحلت عن الحياة بعد دخول المستشفى بـ 3 أيام، وكانت أمي مدبرة لحد كبير، وحاولت أن أتعلم منها هذه الصفة وفشلت".



وتابع عبدالباقي: "عندما رحلت والدتي، شاهدت والدي في حالة انهيار لأول مرة، تأثرت نفسيا جدا برحيلها، وكان من العادات وقتها عدم فتح التلفزيون أو تناول اللحم تعبيرا عن الحزن".





وواصل حديثه: "بعد وفاة والدتي، حرص والدي على جمع شمل الأسرة كل يوم جمعة، وعندما رحل والدي، أصبحت أجتمع مع أشقائي كل فترة".





وحول سبب إجرائه تحليل الحمض النووي (DNA) في أمريكا، قال: "شاهدت برنامجا يكشف أن هذا التحليل يساعد على معرفة أصول العائلة، وبعد إجراء هذا التحليل اكتشفت أن جذوري لم تتحرك من القاهرة منذ 400 سنة".





يذكر أن أشرف عبدالباقي قدم حفل افتتاح فعاليات الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الأربعاء الماضي، وبطريقة ذكية استغل فقرته في الصلح بين تامر حسني والنجم أحمد السقا.