"خمس نجوم" تضع حكومة إيطاليا في "حرج" مع أوروبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وضعت حركة "خمس نجوم الشعبوية" في إيطاليا والمشاركة في الحكم، الحكومة بقيادة جوزيبي كونتي في موضع حرج مع الاتحاد الأوروبي.

وقد تتعرض الحكومة الائتلافية الإيطالية الهشة لأزمة الأسبوع الجاري، جراء هذه الانقسامات بشأن سياسات الاتحاد الأوروبي.



وتوصلت "حركة خمس نجوم" و"الحزب الديمقراطي" في 2019، إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف حكومي جديد يحل محل حكومة الحركة مع "حزب الرابطة" بزعامة ماتيو سالفيني في إيطاليا.

ووقع 58 من نواب حركة خمس نجوم الأسبوع الماضي على خطاب يحث الحكومة على سحب الدعم لإصلاح آلية الاستقرار الأوروبية وهي عبارة عن صندوق الإنقاذ بمنطقة اليورو.

وأقر وزراء مالية منطقة اليورو تغييرات أُرجأت طويلا على آلية الاستقرار الأوروبية ومن المتوقع أن يؤكد قادة الاتحاد الأوروبي الاتفاق في قمة تجرى في 11/10 ديسمبر/كانون أول في بروكسل.

ومن المقرر أن تجري غرفتا البرلمان الإيطالي تصويتا في التاسع من ديسمبر الجاري، ما سيعطي رئيس الوزراء جوزيبي كونتي فكرة عن الموقف الذي سيتخذه في القمة.

ويمكن أن يواجه كونتي مأزقا سياسيا كبيرا في حال لم تحصل المقترحات لدعم اتفاق إصلاح آلية الاستقرار الأوروبية على موافقة البرلمان جراء معارضة حركة خمس نجوم.

وقال رئيس الوزراء لصحيفة "لاريبوبليكا" السبت "لا أخشى ذلك"، ونشرت الصحيفة الحوار تحت عنوان "الحكومة لن تسقط".

يشار إلى أن آلية الاستقرار الأوروبية لا تلقى قبولا سياسيا في روما نظرا لأن أطرفا من حركة خمس نجوم والمعارضة اليمينية تراها وسيلة يمكن للاتحاد الأوروبي من خلالها فرض سياسات تقشفية على الدول المثقلة بالديون مثل إيطاليا.