شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى اليوم..عرض الفيلم الوثائقي "أرواح فيلليني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض مهرجان القاهرة السينمائي في السادسة والنصف من مساء اليوم السبت، الفيلم الوثائقي "أرواح فيلليني" إخراج أنسيلما ديل أوليو، من إنتاج إيطاليا، فرنسا، بلجيكا، وذلك في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الفيلم يعرض ضمن احتفالية المهرجان بمئوية ميلاد المخرج الإيطالي الراحل فيدريكو فيلليني، أحد أبرز المخرجين في تاريخ السينما، والتي تتضمن أيضا عرض نسخ مرممة لأربعة من أشهر أفلامه، هي؛ "ليالي كابيريا" عام 1957 ، و"الحياة الحلوة" عام 1960، و"½ 8" عام 1963، و"أرواح جولييت" عام 1965.

فيدريكو فيلليني، مخرج أفلام إيطالي، ولد في 20 يناير 1920 بمدينة ريميني بإيطاليا، وتوفي في روما، في 31 أكتوبر 1993 بعد إصابته بنوبة قلبية. بدأ في كتابة السيناريو، لمخرجين آخرين، منذ 1943 وحتى 1952.