شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى سمير غانم لـ يسرا اللوزى "أجمل واحدة فى العالم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وصفت الفنانة إيمى سمير غانم، صديقتها الفنانة يسرا اللوزى، بأنها الأجمل في العالم، حيث نشرت صورة ليسرا عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، من تحضيرات مهرجان القاهرة السينمائى قبل الافتتاح وكتبت عليها قائلة:"أجمل واحدة في العالم ماشاء الله".



إيمى سمير غانم

من ناحية أخرى، دعمت الفنانة يسرا اللوزى حملة "#SAVEWITHSTORIES" العالمية فى مصر، الخاصة بقراءة القصص للأطفال لتساعدهم فى التعبير عن أنفسهم، خاصة فى بعض الحالات الخاصة مثل ابنة يسرا اللوزى، التى كشفت من قبل أنها كانت تعانى من ضعف السمع منذ مولدها، ونشرت يسرا فيديو لها وهى تدعو الآباء والأمهات للانضمام للمبادرة، عبر حسابها بموقع "انستجرام".

وعلقت على الفيديو قائلة "مفيش لحظة بتبسطنى قد اللحظة اللى بقرأ فيها كتاب لبنتى.. النظرة والشغف فى عينيها واهتمامها بالتفاصيل بيبهرنى كل مرة.. وأجمل لحظة لما ساعات اسألها "عرفتى ده منين؟"، فترد "عشان قريته فى الكتاب! أحب أهدى القراءة دى لأى طفل بيعانى فى التعبير عن نفسه، أو حاسس إن محدش فاهمه.. أحب كمان أحمّس الآباء والأمهات اللى بيحاولوا يساعدوا أولادهم فى التعامل مع المجتمع رغم كل الصعوبات.. بما إن عندى تجربة شخصية مع بنتى، حسيت إن الكتاب ده كان قريب لقلبى".

وتابعت "حملة بالعربى من @savethechildrenegypt ومبادرة حادى بادى، بتقدملكم قصص أطفال مختلفة بقراها شخصيات عامة ومؤثرة كلنا بنحبها".