شكرا لقرائتكم خبر عن هؤلاء جسدوا شخصية مانديلا.. أبرزهم دانى جلوفر ومورجان فريمان وإدريس ألبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اهتمت السينما العالمية بزعيم مناهضة الفصل العنصرى ورئيس جنوب أفريقيا الراحل نيلسون مانديلا منذ أن كان سجينًا سياسيًا فى بلاده، وأنتجت هوليوود عدة أفلام دارت أحداثها حول مراحل مختلفة من حياته وجسد شخصية مانديلا الكثير من النجوم نرصد اليوم فى ذكرى رحيله حيث رحل عن دنيانا فى 5 ديسمبر عام 2013 عن عمر ناهز 95 عاما.

النجم العالمى إدريس إلبا قدم دور نيلسون مانديلا في فيلم Mandela: Long Walk to Freedom المأخوذ عن السيرة الذاتية التي كتبها نيلسون مانديلا نفسه، ورُشح عنه لجائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل رئيسى، وشاركه البطولة كل من : ناعومي هاريس و تيري فيتووالفيلم من إخراج البريطاني جاستن تشادويك.



الراحل نيلسون مانديلا

وهذا الفيلم يستعرض رحلة مانديلا بالكامل ابتداءً من نشأته فى إحدى القرى الفقيرة حتى تقلده منصب رئيس دولة جنوب أفريقيا، مع تسليط الضوء على أبرز الأحداث التى مَرّ بها خلال مسيرته وفى مقدمتها تجربة السجن المريرة.

قدم أيضا النجم العالمى مورجان فريمان شخصية "مانديلا" فى فيلم Invictus ورُشح من خلاله فريمان لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل رئيسى، والفيلم تنطلق أحداث مع جنى نيلسون مانديلا ثمرة كفاحه الطويل من أجل الحرية وتوليه منصب الرئاسة فى جنوب أفريقيا، ومن ثم يدخل فى صراع جديد - ربما يكون أشد شراسة - من أجل تنفيذ مشروعه الهادف إلى توحيد الأمة التى مزقها التمييز العنصرى لسنوات طويلة، وبالتزامن مع ذلك يستعد الجنوب أفريقى الأبيض فرانسوا بينار لخوض منافسات كأس العالم للرجبى ممثلاً لوطنه.



نيلسون مانديلا ومورجان فريمان

قدم أيضا النجم العالمى دانى جلوفر شخصية الزعيم المناضل نيلسون مانديلا فى فيلم بعنوان Must Listen Mandela ..World تم إنتاجه عام 1987، وكان مانديلا لا يزال سجينًا عند عرض الفيلم، وفاز الفيلم بأربع جوائز هى أفضل ممثل، وممثلة، وأفضل مخرج، وأفضل سيناريو، كما رشح داني جلوفر لجائزة أفضل ممثل في جوائز إيمي.



افلام كثيرة قدمت عن مانديلا

كما قدمه النجم سيدنى بواتييه شخصية مانديلا عام 1996 فى فيلم بعنوان Mandela and de Klerk، وعرض الفيلم فى 16 فبراير عام 1997، وتم ترشيح مايكل كين لجائزة أفضل ممثل دور ثان في جوائز جولدن جلوب عام 1998 عن دوره، الذى جسد خلاله شخصية إف دابليو دى كليرك، الذى تنازل عن الحكم لصالح مانديلا بعد فوز الأخير بالانتخابات، كما رشح الفيلم للحصول على أكثر من 8 جوائز من جرامي، وإيمي.



دانى جلوفر

جسد أيضا الممثل الأمريكى دينيس هايسبرت شخصية رئيس جنوب أفريقيا الراحل عام 2006 في فيلم بعنوان Goodbye Bafana المقتبس عن مذكرات جيمس جريجوري، المسؤول عن زنزانة مانديلا خلال فترة سجنه، وتم عرض الفيلم في أبريل عام 2007، ورشح لجائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي عام 2007، لكنه حصل في النهاية على جائزة السلام من المهرجان نفسه، وفي الدورة نفسها، كما حصل مخرج الفيلم بيل أوجست على جائزة أفضل مخرج من مهرجان كابري السينمائي الأمريكي.

جسد شخصية مانديلا أيضا الممثل الأمريكي تيرينس هوارد في فيلم بعنوان Winnie Mandela تم إنتاجه عام 2010، ورشح الفيلم لجائزة مهرجان كندا السينمائي ، والفيلم يدور حول زوجة نيلسون مانديلا، وجسدت شخصيتها الممثلة الأمريكية جينيفر هادسون .



مانديلا

جسد شخصية نيلسون مانديلا أيضا الممثل كلارك بيترس في فيلم Endgame والفيلم لم يهتم باستعراض مسيرة نيلسون مانديلا بقدر تركيزه على القضية التي ناضل عمراً كاملاً من أجلها وتسليط الضوء على ثمرة جهاده؛ حيث يرصد الفيلم من خلال أحداثه الأيام الأخيرة لسياسات الفصل العنصري التي كانت سائدة في دولة جنوب أفريقيا لعقود طويلة.

وفيلم Endgame بريطاني الإنتاج وتم عرضه في عام 2009 وهو من إخراج بيتي ترافيس وشارك في بطولتهويليام هرت وشيويتل إجلوفر وجوني لي ميلير.