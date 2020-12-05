شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد فايزة أحمد.. شاهد أبرز 5 أغانى قدمتها الراحلة فى مشوارها الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن، اليوم السبت، مع ذكرى ميلاد المطربة الراحلة فايزة أحمد، التى تعد واحدة من أبرز المطربات ممن أثرين الحياة الغنائية بأغانٍ عديدة طوال مشوارها ظل أغلبها خالدة إلى الآن، ما يجعلنا بالتزامن مع ذكرى ميلادها فى 5 ديسمبر، نسلط الضوء على أبرز أغانى المطربة الراحلة.

أغنية "بتسأل ليه عليا" واحدة من أبرز أغانيها التى غنتها خلال فيلم "عريس مراتى" الذى قام ببطولته إسماعيل ياسين، والأغنية من تأليف إسماعيل الحبروك وألحان فؤاد حلمى.

"أنا قلبى ليك ميال" واحدة من أبرز أغانيها التى لا يزال يتغنى بها الكثيرون إلى الآن، منذ أن غنتها على المسرح بإحدى حفلاتها التى أذيعت عبر الإذاعة، وهى من كلمات الشاعر مرسى جميل عزيز، وألحان الموسيقار محمد الموجى.

"بيت العز يا بيتنا" الأغنية التى جاءت ضمن فيلم "أنا وبناتى" عام 1961، حيث غنت الفنانة الراحلة أغنيتها الشهيرة، وهى من كلمات مرسى جميل عزيز، وألحان محمد الموجى.

"يا مه القمر على الباب"، أحد أفضل أغانيها والتى اشتهرت بها منذ غنائها ضمن أحداث فيلم "تمر حنة" الذى قام ببطولته كل من رشدى أباظة، نعيمة عاكف، شكرى سرحان، والأغنية من كلمات مرسى جميل عزيز، وألحان الموسيقار محمد الموجى.

"تمر حنة" أغنية أخرى تميزت بها خلال أحداث نفس الفيلم، وحققت نجاحاً كبيراً، وهى من كلمات جليل البنداري، وألحان الموسيقار محمد الموجى.

وولدت فايزة أحمد يوم 5 ديسمبر لأب سوري حيث نشأت وعاشت في دمشق وفي فترة الصبا تقدمت للإذاعة السورية بدمشق، وتحديداً إلى لجنة لاختيار المطربين لكنها لم توفق، ثم سافرت بعدها إلى حلب وتقدمت لإذاعة حلب، ونجحت وغنت وذاع صيتها فطلبتها إذاعة دمشق وأصبحت مطربة معتمدة.

كانت فايزة أحمد تدرك وقتها أن الشهرة الحقيقية تبدأ من مصر، لذا سافرت إلى القاهرة وتقدمت للإذاعة المصرية، وقدمها الإذاعي صلاح زكي في أغنية من ألحان محمد محسن، ثم التقت الموسيقار الراحل محمد الموجي، فشكلا خطاً غنائياً يميزها عن غيرها من خلال عدة أغاني أحدثت ضجة كبيرة .