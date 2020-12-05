شكرا لقرائتكم خبر عن عرض عالمى أول للفيلم المغربى "ميلوديا المورفين 2020" اليوم بمهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض مهرجان القاهرة السينمائى، اليوم السبت فى الثانية عشرة والنصف ظهرا بالمسرح الصغير فى دار الأوبرا المصرية، الفيلم المغربى "ميلوديا المورفين 2020"، إخراج هشام أمل، وذلك في عرضه العالمي الأول، ضمن الأفلام المشاركة في مسابقة آفاق السينما العربية.

الفيلم تدور أحداثه، حول موسيقي شاب يصاب في حادث يؤدي إلى تضرر ذاكرته، فيعيد اكتشاف ماضيه عبر ذاكرة جديدة تخلط ما بين ما حدث وما كان يجب أن يحدث، هل ما يستدعيه الإنسان هو حقا ما يذكره أم ما يريد أن يكون قد حدث بالفعل! هل يتبدل الإنسان حين يفقد جزءًا من ذاكرته؟ هل يعيد بناء اخطائه بنفس الدقة؟ هل يمكن له أن يفقد مواهبه ويكتسي بشك حول ذاته وحقيقة وجودها!.

الفيلم مغامرة سرد بها الكثير من جرأة التجريب وشجاعة تفتيت الزمن والواقع والخوض في دوامة من الصعب أن يتلمس عبرها المشاهد الحدود بين الواقع والوهم لكن يظل ألمها حقيقيا وأسئلتها تلدغ دون توقف.