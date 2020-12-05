تعديل موعد عرض "أرض الرحل" في "القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تعديل موعد عرض الفيلم الأمريكي "أرض الرحل" ليصبح ٧ ديسمبر، إذ كان مقررا عرضه اليوم السبت، كما سيشاهده الجمهور غدا ٦ ديسمبر في موعده.
وفي التاسعة مساء اليوم السبت. يستقبل المسرح الكبير فيلم Undine الفائز بجائزة الدب الذهبي لأفضل ممثلة في مهرجان برلين، بدلا من يوم الاثنين، على أن يظل عرضه الثاني في موعده يوم ١٠ ديسمبر بسينما أوديون.
ونوه المهرجان عن امكانية دخول الجمهور لفيلم undine الذي حل محل "أرض الرحل" اليوم بنفس تذكرة الأخير، وأن من حق الجمهور استعادة قيمتها من شباك التذاكر.
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