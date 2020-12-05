كارول سماحة تشيد بأداء إلهام شاهين في "حظر تجول": "صديقتي المبدعة والحساسة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أشادت الفنانة كارول سماحة، بأداء الفنانة إلهام شاهين في فيلم "حظر تجول"، موجهة التهنئة لصناع العمل بعد عرضه بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال٤٢.

ونشرت كارول، بوستر الفيلم عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ألف مبروك صديقتي المبدعة و الحساسة إلهام شاهين، على أدائك المؤثر الرائع.. مبروك على هذا الفيلم الحساس.. أبكيتونا وأضحكتونا".

وأضافت "مبروك لكل طاقم العمل والممثلين الرائعين، أداء رائع لأمينة خليل.. شكراً للمخرج أمير رمسيس على النص المتكامل وعلى الرؤية الإخراجية ".

تدور أحداث الفيلم في إحدى ليالي خريف 2013 خلال فترة حظر التجول في مصر، حول (فاتن) التي تخرج من السجن بعد 20 عاما لتجد ابنتها (ليلى) غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها، وليس في ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، في مقابل رفض تام من (فاتن) للإفصاح عن سبب الجريمة، مما يضع الابنة في صراعٍ ما بين عقلها الرافض للأم وقلبها الذي يميل لها تدريجيا.

فيلم"حظر تجول" تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة: إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، وعارفة عبدالرسول، ومحمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا، كما يشهد الفيلم ظهورا خاصا للمخرج خيري بشارة، والفنان أحمد حاتم، من إنتاج صفي الدين محمود، باهو بخش، وسالي والي، ومعتز عبدالوهاب، وشريف فتحي.