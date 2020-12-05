بالفيديو – نيللي كريم وآسر ياسين وانسجام تام على أنغام “بـ100 وش”

متابعة بتجـــــــــــرد: أشعلت الفنانة نيللي كريم مواقع التواصل الاجتماع بمقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص مع الفنان آسر ياسين على أنغام أغنيتهما “مليونير”.

وظهرت نيللي في الفيديو في حالة من السعادة والانسجام مع آسر ياسين الذي ظهر بقصة شعره الجديدة لشخصية “الشايب”.

يذكر أن أغنية “مليونير” هي تتر مسلسل “بـ100 وش” الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي وهو من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، إنتاج العدل جروب، إخراج كاملة أبو ذكري، وشارك في بطولته نيللي كريم، آسر ياسين، علا رشدي، إسلام إبراهيم، محمد عبد العظيم، شريف دسوقي، دنيا ماهر، سلوى محمد علي، حنان يوسف، زينب غريب وحسن أبو الروس.

من ناحية أخرى كشفت نيللي كريم عن خوضها السباق الدرامي الرمضاني القادم بمسلسل جديد لم تعلن عن اسمه أو تفاصيله مؤكدة أنه سوف يكون من النوع الكوميدي أيضاً.

وكان قد عرض لنيللي على إحدى المنصات الإلكترونية فيلم “خط الدم” والذي شاركها في بطولته الفنان التونسي ظافر العابدين، وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه.