أمينة خليل تحسم الجدل حول زفافها القريب.. هذا ما قالته

متابعة بتجـــــــــــرد: انتشرت أخيراً أخبار تفيد بانشغال الفنانة المصرية أمينة خليل بالتحضيرات اللازمة للاحتفال بزفافها، وهو ما أوضحته خلال لقاء أُجري معها على شاشة قناة DMC على هامش حضورها فعاليات الدورة 42 من “مهرجان القاهرة السينمائي الدولي”، حيث نفت ما يُشاع مؤكدةً أن الحفل سيُقام في العام 2021 ومع بدء انحسار موجة انتشار فيروس كورونا لكي تتمكن من دعوة أحبّتها وأصدقائها، وعلّقت: “مستنيين الكورونا تننتهي عشان نحتفل مع كل حبايبنا”.

ورداً على سؤال عن نظرتها إلى العام 2020، أجابت: “شطارة 2020 إن ما فيش توقعات والإيمان إن ربنا حاطك في كل المواقف لسبب. والخطوبة أحلى حاجة حصلتلي في 2020 “.

يُذكر أن معلومات انتشرت أخيراً تلفت إلى استعداد أمينة خليل للاحتفال بزفافها إلى خطيبها رجل الأعمال عمر طه في أحد فنادق الجونة. كما تم تداول أخبار بأنها تُشرف حالياً على كل تجهيزات الحفل الذي من المقرر أن يضم عدداً قليلاً من الأهل والأصدقاء المقرّبين فقط بسبب الإجراءات الصارمة المتعلقة بفيروس كورونا.