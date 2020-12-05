بالفيديو – هاني رمزي يكشف صعوبات مشواره الفني

متابعة بتجـــــــــــــرد: كشف الفنان هاني رمزي في لقائه مع الإعلامي تامر أمين في برنامجه “آخر النهار”، والذي يقدمه على قناة النهار الفضائية أنه تعرض لإحباطات كثيرة في بداية مشواره الفني وحتى الآن.

وأوضح أنه تعرض لموقف صعب في بدايته، بعدما عرض عليه أحد المخرجين فرصة ودوراً مهماً في مسلسل، وبعد حصوله على الدور وبدء العمل عليه، وجد هذا المخرج يتصل به ويعتذر، وكان السبب أن الفنان الذي سيجسد دور والده في المسلسل رفض أن يكون معه، لأنه سبق ورآه في عمل آخر ووجده شاباً طويلاً وقد يجعله يظهر في شكل أكبر من سنه.

وأكمل، أنه شعر بالحزن لأنه كان بدأ العمل على المسلسل وكان فرصة مهمة له، وشعر بالإحباط لأنهم رفضوه بسبب شكله وطوله، لتمر الأيام وبعدما أصبح فناناً وله اسم كبير، عاد وعمل مع نفس الفنان الذي سبق ورفض العمل معه، لكنه قرر ألا يحزن ويفكر بطريقة مختلفة، ولم ينتقم منه أو يزعجه خلال التصوير.

على جانب آخر، كان هاني رمزي قد قرر تغيير اسم فيلمه الجديد “عمر المحتار” بعد مطالبات بإيقاف العمل، لأن به إساءة لرمز الجهاد الليبي والقيمة التاريخية كبيرة عمر المختار. ووجه اعتذارا للشعب الليبي مؤكدا أنه لم يقصد الإساءة أو السخرية من أي شخص.

وكان هاني قد أعلن أنه لم يتعاقد على الجزء الثاني من فيلم “غبي منه فيه” مؤكداً أن الفيلم لا يمكن أن يتم بدون النجمين الراحلين حسن حسني وطلعت زكريا.

يذكر أن آخر أعمال هاني رمزي فيلم “قسطي بيوجعني” من بطولة مايا نصري وحسن حسني ومصطفى أبو سريع، تأليف وإخراج إيهاب لمعي.