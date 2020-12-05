عاصي الحلاني يتلقى الخبر الأكثر فرحًا هذا العام من ابنته

متابعة بتجــــــــــرد: هنأ فارس الغناء العربي عاصي الحلاني، ابنته دانا التي حصلت على المارجستير من إحدى الجامعات في باريس ضمن اختصاصها الذي سعت إليه منذ أن كانت طفلة.

ونشر عاصي صورة جمعته مع ابنته وزوجته كوليت الحلاني في باريس وعلق بفخر: “حبيبتي دانا الف مبروك يا روحي خبر نجاحك وحصولك على درجة الماجستير هو الخبر الأكثر فرح لقلبي هذه السنة “.

وأضاف: “تعبك واجتهادك أثبت من خلال نجاحك اليوم أنّك طموحة متميّزة ومثابرة، نحن فخورون بكِ ونتمنّى لك احلى مستقبل مليئ بالنّجاح، اميرتنا الغالية دانا”.

جدير بالذكر أن الصورة حصدت عشرات آلاف “الإعجابات” (Likes)، ومئات التعليقات التي تمنى من خلالها المتابعون مستقبلًا باهرًا لابنة الحلاني.