شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى يحتفل بحصول ابنته دانا على الماجستير:فخور وأتمنى لك أحلى مستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل المطرب والنجم اللبنانى عاصى الحلانى، بحصول ابنته "دانا" على درجة الماجستير، مؤكدا أن هذا الخبر هو الأكثر فرحا لقلبه هذا العام، مشيدا بطموحها واجتهادها ومثابرتها، معربًا عن فخره بها وتمنياته لها بمستقبل مليء بالنجاح.



عاصى الحلانى مع ابنته وزوجته

ونشر الحلانى، صورة جمعته بابنته دانا، وزوجته كوليت، عبر حسابه على انستجرام، تبعها بتعليق: "حبيبتى دانا، ألف مبروك يا روحى، خبر نجاحك وحصولك على درجة الماجستير هو الخبر الأكثر فرح لقلبى هذه السنة، تعبك واجتهادك اثبت من خلال نجاحك اليوم أنّك طموحة متميّزة ومثابرة، نحن فخورون بكِ ونتمنّى لك أحلى مستقبل مليء بالنّجاح، أميرتنا الغالية دانا".

من جانبها، أعادت دانا الحلانى، نشر الصورة عبر ستورى حسابها على انستجرام، أتبعتها بتعليق: "لولاكن ما كنت وصلت لهون.. بحبكن قد الدنى".

من ناحية أخرى، أكد النجم اللبنانى عاصى الحلانى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه يميل إلى اللون الشعبى فى الغناء، حيث انتهى من تسجيل أغنية تحمل اسم "المستحيل" من كلماته وألحانه وتوزيع غانم جاد شعلان ويتمنى أن تنال إعجاب جمهوره ومحبيه بعد طرحها، وكشف الحلانى عن سبب تأجيل ألبومه الجديد قائلا: كان من المفترض طرحه خلال الفترة الماضية ولكن أحداث لبنان وانتشار فيروس كورونا تسببت فى تأجيله ومن المقرر طرحه نهاية هذا العام إذا تعدل الوضع.





وأحيا مؤخرا النجم اللبنانى عاصى الحلانى، حفلا غنائيا من أقوى حفلات هذا العام على هامش مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 29، الذى أقيم على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، الذى رفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانيه، التى تفاعل معها جميع الحاضرين منها "بحبك وبغار" و"ست الستات يا مصرية" و"يا طير" "وأنى مارق مريت" و"قولى جاى أنا بعيد"، و"خليك بقلبى" و"الهوا طاير طاير" وقدم عدد من أغانى العندليب عبد الحليم حافظ منها "سواح" و"ميل وحدف منديله" و"ابتدى المشوار" واختتم الحفل بأغنية "أحلف بسماها".