تراند اليوم : شاهد.. هيا الشعيبي تطرد سائقها بعد 12 عامًا بسبب التحرش الجنسي



نشرت الممثلة الكويتية هيا الشعيبي، فيديو تكشف فيه طردخا لسائقها الخاص الذي كان يعمل عندها منذ 12 عاماً، وذلك لعدة أسباب منها تحرشه بالخادمات اللواتي يعملن لديها.

ونشرت مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي قالت فيه أنها صبرت عليه كثيراً وكانت تنصحه بإستمرار قائلةً له "يا نظام اعقل" لكن لا فائدة، فلم تتحمل أخطاءه الكثيرة ومنها التدخين في السيارة أمام أبنائها.

وأضافت :"بعدين اكتشفت أنه كثير "الثرثرة" مع الخادمات وهم اشتكوا منه"، كما أوضحت أنه سائق كسول ودائما نائم.

وكشفت أنها إضطرت أن تضع عليه مديراً، لأنه لم يكن يهتم بنظافة السيارة، وكانت تمده بالملابس والهدايا لكنه لم يتحسن.