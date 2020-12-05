قميص مايكل جوردان يدخل تاريخ المزادات الرياضية

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 ديسمبر 2020 11:18 صباحاً - منذ 9 دقائق

بعدما بيع بسعر قياسي دخل قميص خاص بمايكل جوردان أسطورة كرة السلة الأمريكية السابق تاريخ المزادات الرياضية .

وكانت دار “جوليانز” للمزادات نظمت مزادا للتذكارات الرياضية الأسبوع الماضي تضمن أكثر من 500 قطعة، بينها قمصان ارتداها نجوم من أمثال مايكل جوردان ومواطنه الأمريكي ليبرون جيمس أسطورة فريق لوس أنجلوس ليكرز، في مناسبات مهمة، وبيعت بأسعار قياسية.

وبيع القميص الرسمي لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، والذي مُنح لجوردان في اليوم الذي وقع فيه لفريق شيكاغو بولز عام 1984، مقابل 320 ألف دولار، وهو أعلى سعر يُباع به قميص للنجم الأسطوري الأمريكي في تاريخ المزادات.

كما حقق قميص لكرة السلة أيضا ارتداه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عام 1979 خلال عامه الأخير في مدرسة بوناهو في هاواي سعرا قياسيا لأحد قمصان المدارس الثانوية بلغ 192 ألف دولار.

وبيع كذلك القميص الأبيض رقم 7 الذي ارتداه لاعب كرة القدم الأمريكية السابق كولين كايبرنيك في عام 2011 خلال مباراته الأولى مع فريق سان فرانسيسكو 49 مقابل 128 ألف دولار.

يذكر أن كايبرنيك يعد إحدى أبرز الشخصيات الرياضية وأكثرها إثارة للجدل في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك إلى قيامه في عام 2016 بالركوع خلال عزف النشيد الوطني الأمريكي لتسليط الضوء على وحشية الشرطة تجاه أصحاب البشرة السمراء.

وأصبحت تلك اللفتة فيما بعد مصدر إلهام بعد لحركة “بلاك لايفز ماتر” أو “حياة السود مهمة”، التي تدعو إلى وقف العنف ضد أصحاب البشرة السمراء، والتي توسعت بشكل كبير خلال العام الحالي لتجتاح ساحات وملاعب الكثير من الرياضات وينضم إليها العديد من الرياضيين العالميين، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.