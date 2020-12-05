بالصور – 13 وشمًا على جسد صوفي تيرنر وهذا أحدثها

متابعة بتجـــــــــرد: نعلم جميعاً أن صوفي تيرنر ممثلة شهيرة ونعجب بها لجمال شكلها وتمثيلها المقنع واللافت، ولكن النجمة البريطانية تعتبر من محبات الوشوم كثيراً إذ لديها أكثر من عشرة وشوم على جسدها والمثير للدهشة هو مدى أناقة كل واحد منها.

تحب الممثلة الشابة البالغة من العمر 24 عاماً أن تنقش وشماً مع كل مناسبة جديدة، وأحدث وشم نقشته صوفي على معصمها هو حرفW تكريماً لابنتها الجديدة (ويلا) والذي نقشته أسفل حرف J الذي يدل على اسم زوجها جو جوناس.

المثلثات

كشفت النجمة عن أن تصميمها المفضل هو المثلثات اللانهائية الموجودة على ذراعها اليسرى والتي تمثلها هي وأخويها. هذه الأشكال الثلاثة المتداخلة والمحاطة بالرموز اليونانية تدل على نظرية أفلاطون بأن الروح تتكون من ثلاثة أجزاء: العقل والروح والشهية.

وأشارت النجمة في لقاء عام 2019 إلى أنها تمثل الشهية بينما أخوها الأكبر جيمس هو العقل وويل هو الروح وقالت: “لدينا نفس الوشوم أخواي يعنيان الكثير بالنسبة لي إنهما أعز أصدقائي”.

وشم كلبها والدو

تكريماً لجروها الراحل والدو حصلت النجمة البريطانية على صورة معقدة وواقعية للجرو على ذراعها في يوليو 2019، كما حصل زوجها جو على تصميم مطابق على ساعده.

شعلة

كإشارة إلى دورها في Dark Phoenix، ابتكر فنان الوشم دانيال وينتر شعلة صغيرة أنيقة لإصبع صوفي في يناير 2019.

إلى اللانهائية وما بعدها

أكملت النجمة البريطانية عبارة وشم زوجها (إلى اللانهائية وما بعدها) على معصمها في أكتوبر 2018.

ديريورلف

اقتبست النجمة الجملة الشهيرة “the pack survives,” من مسلسلها الشهير “صراع العروش” ووشمتها على ساعدها.