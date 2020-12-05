باسل خياط أمام خيارين في “عهد الدم”

متابعة بتجــــــــــــرد: حادث سير يعيد صياغة حياة رجل ويجعله في مواجهة مع أخطر العصابات، ويضع أسرته في مأزق إذا لم يلتزم بالتعليمات وينفّذ الأوامر ضمن الدراما التشويقية العربية “عهد الدم”، من أعمال شاهد الأصلية، وإنتاج MBC STUDIOS، والمأخوذ عن عمل درامي أوروبي، عالجه درامياً في صيغته العربية إياد أبو الشامات، وحمل توقيع المخرج كريم الشناوي، وتوزّعت بطولته بين نخبة من الممثلين، منهم باسل خياط، آلان سعادة، رودني حداد وآخرين.

باسل خياط… تجربة فنية خاصة تلتقي مع الإنتاجات الغربية الكبرى

“ميزة المسلسل أنه يحكي قصة أحداثُها مكثّفة، تطلّب بعض مشاهدها مقدرة فنية لجهة الأكشن والحركة والمطاردات في البر والبحر، إضافة إلى التصوير الخاص في اليونان”، يقول باسل خياط عن العمل، لافتاً إلى “أننا أمام تجربة خاصة تقدّم محتوى قوياً، في عمل امتد تصويره لأكثر من 60 يوماً لتنفيذ 10 حلقات فقط، وهذا الأمر يناقض سياسة الإنتاج في عالمنا العربي ويتفق أكثر مع الإنتاجات الغربية”. وحول دوره في المسلسل، يقول خيّاط: “”سليم فياض” إنسان بسيط ومُحبّ لعائلته، يتحوّل ضمن ظرف ما إلى شخص آخر بعيد عن كل التوقعات في ما يقوم به من أجل الحفاظ على العائلة”.

آلان سعادة… عندما يكون الشرير مثالياً!

لا يوافق آلان سعادة على وصف شخصية “برهان الكسار”، تاجر المخدرات ورجل العصابات بالشريرة، بشكل مطلق “لأن الجمهور إذا تفهّم الأسباب التي جعلت هذا الرجل بهذه العقلية وهذه الشخصية، فقد يجد مبرّراً لأفعاله، ويعتبرها محقّة في السياق الدرامي للأحداث”. ويضيف: “”برهان” هو إنسان كادح لكنه وصولي وانتهازي، وفي الوقت نفسه يحاول الحفاظ على إرث عائلته، ولكن ماذا سيحصل معه وإلى أين ستأخذه الظروف… هذا ما تكشفه لنا الأحداث”.

رودني حداد: صراع الواجب والحق الشخصي

يقول رودني حداد عن الشخصية التي يؤديها في العمل: “صراع الخير والشر، الحق والواجب تمثّله شخصية ضابط الأنتربول “بدر المصري”. نحن أمام عمل بوليسي تشويقي، ومسار شخصياته في غاية الأهمية ضمن سياق الأحداث وسيكولوجيا الأشخاص مترافقة مع الأكشن والحركة”. ويلفت حداد إلى “أننا أمام رجل قانون، لكنه يعاني مشكلة شخصية وأمامه أحد خيارين، فإما أن يلتزم بنصوص القانون أو يغلّب الشخصي على ما عداه”.

الجدير ذكره أن مسلسل “عهد الدم”، تولى كتابة صيغته العربية إياد أبو الشامات، وأخرجه كريم الشناوي، وهو من بطولة باسل خياط، آلان سعادة، رودني حداد، ندى أبو فرحات، نادين تحسين بك، فادي أبي سمرا، أسامة العلي، رودريغ سليمان، دوري سمراني، عماد فغالي، جاد أبو علي، ليا مباردي، أحمد حافظ، أحمد الخطيب، وبمشاركة الممثل القدير جورج شلهوب وآخرين.

يُعرض مسلسل “عهد الدم” من أعمال شاهد الأصلية وإنتاج MBC Studios على MBC1، من الأحد إلى الأربعاء في تمام الساعة 08:00 مساءً بتوقيت غرينتش، 11:00 ليلاً بتوقيت السعودية.