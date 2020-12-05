منى السابر توجّه رسالة الى حلا الترك عبر شقيقها محمد

متابعة بتجــــــــــــرد: ردّت منى السابر والدة الفنانة البحرينية حلا الترك على الانتقادات التي واجهتها أخيراً بسبب الدعوى القضائية التي أقامتها ضدها ابنتها. ولهذا نشرت عبر حسابها الرسمي في موقع “انستغرام” صورة جمعتها بابنها الأصغر وشقيق حلا محمد، وأرفقتها بالتعليق: “ليس في الدنيا من البهجة والسرور، مقدار ما تحس الأم بنجاح أولادها. حقيقة”.

واعتبرت تعليقات كثيرة ان كلام السابر موجّه بالدرجة الأولى الى ابنتها الكبرى، علماً ان والدة المغنية الشابة اعتبرت أن حلا لم ترفع الدعوى ضدها من تلقاء نفسها.

وقالت: “مش بإيدها ولأنه اللي حواليها والجو بشكل عام وما في بنت بترضى إن هي ترفع قضية على أمها”، وأضافت: “أنا بتمنى من الجمهور ما يحكم على حلا لأنه ما حدا يعرف كيف الظروف اللي حلا عايشتها”.

وتحدّثت السابر عن لقائها بابنتها في المحكمة وهي تبكي، قائلةً: “ما بعرف كيف بدي أوصف هالشعور البشع يعني شفتها وهي كان بدها تسلم علي بس ما خلّوها”. وتمنّت أن تنتهي هذه القضية عاجلاً، وتابعت: “رسالتي إنه ولادي يعيشوا في بيئة صحية ما حدا يضغط عليهم ما حد يخليهم يتكلمون كلام هو أصلاً ما حلو بحقهم”.