بيع مسدس “جيمس بوند” بربع مليون دولار

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت دار مزادات “جوليانز” بيع المسدس من طراز “والثر بي.بي” الذي استخدمه النجم الإسكتلندي الراحل شون كونري في “دكتور نو” أول أفلام سلسلة “جيمس بوند” في العام 1962، مقابل 256 ألف دولار أميركي.

وأعلنت الدار ان الفائز بالمزاد الذي شهدته مدينة بفرلي هيلز، طلب عدم الكشف عن اسمه، وشاهد كل أفلام سلسلة “جيمس بوند” مع أبنائه.

وتدور قصة فيلم “دكتور نو” حول عميل بريطاني يُقتل بطريقة غامضة، فيُرسل “جيمس بوند” للتحقيق في الأمر فتقوده الدلائل إلى جزيرة يملكها شخص يدعى “دكتور نو”، حيث يكتشف “بوند” أنه يطوّر مفاعل نووياً، فيحاول بالتالي تدمير الجزيرة.

يُذكر أن زوجة المنتج الشهير ألبرت بروكلوي كانت أول من رشّح كونري للعب شخصية “جيمس بوند”، حين قالت لزوجها إن “هذا الرجل له جاذبية خاصة على الشاشة، كما أنه سيكون رخيص الثمن ولن يطلب أموالا باهظة لتجسيد دور جيمس بوند”.

وقدّم كونري شخصية “العميل 007” من خلال سبعة أفلام، بداية بفيلم “الدكتور نو”، وانتهاءً بفيلم “لا تقل أبداً مرة أخرى” في عام 1983، وأفضلها في رأي كونري هو “من روسيا مع حبي”.