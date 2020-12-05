سعر الدولار في السودان اليوم السبت 5 ديسمبر 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر سعر الدولار في السودان خلال مستهل التعاملات اليوم السبت 5 ديسمبر 2020، في السوق الموازية (السوداء) والبنك المركزي.

وسجل سعر الدولار في سوق الصرف السوداء 270 جنيها، بحسب وسائل إعلام محلية.

وفي بنك السودان المركزي والبنوك العاملة في السودان، تراوح سعر الدولار بين 55 جنيها للشراء، و55.27 جنيه للبيع.

وأكدت الحكومة السودانية، أن سعرا جديدا للجنيه السوداني سيتحدد بناء على التصدير والموازنة العامة للسودان خلال العام المالي الجديد.

وسجل التضخم السنوي في السودان معدلات قياسية، حيث وصل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 229.85%، مقارنة بـ 212.29% في سبتمبر/ أيلول، مدفوعا بأسعار الغذاء والمواصلات، وفق بيانات جهاز الإحصاء السوداني.

وبلغت الديون الخارجية على السودان 60 مليار دولار ويحتاج البلد الأفريقي بشكل ملح لمساعدة مالية لإعادة تنظيم اقتصاده.

وما زالت الديون الخارجية المرتفعة والمتأخرات المستحقة على السودان منذ فترة طويلة تحد من إمكانية حصوله على قروض خارجية بما في ذلك القروض من صندوق النقد الدولي.

سعر اليورو والإسترليني

وارتفع سعر اليورو في بنك السودان المركزي ليسجل 66.66 جنيه للشراء و67.04 جنيه للبيع، بينما في السوق الموازية غير الرسمية سجل 315 جنيها.

كما صعد سعر الجنيه الإسترليني في بنك السودان المركزي إلى 73.62 جنيه للشراء و73.99 جنيه للبيع، وفي السوق الموازية (السوداء) سجل 322 جنيها.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وفي البنك المركزي السوداني أيضا، استقر سعر صرف الريال السعودي عند 14.67 جنيه للشراء، و14.74 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدرهم الإماراتي عند 14.97 جنيه للشراء و15.04 جنيه للبيع.

بينما ارتفع سعر الدينار الكويتي مسجلا 180.13 جنيه للشراء و181.03 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء، سجل سعر الريال السعودي 71.80 جنيه، بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي 74 جنيها، واستقر الدينار الكويتي عند 690 جنيها.