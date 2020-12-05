شكرا لقرائتكم خبر عن المهرجان زمان.. القاهرة السينمائى بدأ عام 1976 ونجوى فؤاد والعندليب أصحاب فضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح يوم الأربعاء الماضى مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ42، وهو أول مهرجان سينمائى دولى في العالم العربى وبدأ عام 1976. وكان لبداية وفكرة هذا المهرجان قصة حكاها الفنان والمذيع الكبير سمير صبرى في حوار لليوم السابع.

وقال سمير صبرى إنه كان شاهدًا على بداية فكرة إنشاء مهرجان القاهرة السينمائى، مؤكدا دور العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ والفنانة نجوى فؤاد فى تنفيذ الفكرة.

وتابع صبرى: "الفكرة نشأت وتم تنفيذها أمامى عندما كان كمال الملاخ يتحدث مع عبدالحليم حافظ عن إقامة مهرجان للسينما فى مصر قبل إسرائيل، لأنه عرف أن إسرائيل تنوى إقامة مهرجان للسينما بها، وكانت العقبة عدم وجود ميزانية للمهرجان، فتحمس العندليب للفكرة واقترح أن يقوم بإحياء عدد من الحفلات يخصص عائدها لميزانية المهرجان، وهذا ما فعله هو والفنانة وردة".

وأضاف سمير صبرى: "تحمست الفنانة نجوى فؤاد التى كانت متزوجة وقتها من سامى الزغبى مدير عام أحد فنادق القاهرة، فأقنعته بإقامة المهرجان فى فى الفندق وأن يساهم الفندق كأحد الرعاة للمهرجان ويخصص 50 غرفة للضيوف، كما ساند النجم العالمى عمر الشريف المهرجان فى بداياته، ودعا النجمة العالمية كلوديا كاردينالى للحضور، كما حضر كل نجوم السينما فى مصر حفلة الافتتاح التى قمت أنا بتقديمها، كما فعلت ذلك خلال السنوات التالية، وعندما تولى سعد الدين وهبة رئاسة المهرجان سعى لدى الجهات الدولية لإعطائه الصفة الدولية، وظللت طوال فترة العظيم سعد الدين وهبة أقدم حفلات الافتتاح، وكان يحضر إليه دائما نجوم السينما العالميين".

يتذكر الفنان الكبير أكثر النجوم العالميين الذين استضافهم المهرجان شعبية: "لا أنسى عندما جاء النجم أميتاب تشان المهرجان، وقال لى (عاوز أزور بيت الزعيم أنور السادات، هذا الرجل الذى أحب بلده وصنع السلام ليحمى أبنائه من ن الحروب والدماء)، فاتصلت بالسيدة جيهان السادات ورحبت جدا وذهب معى اميتاب باتشان وزوجته وأولاده، وحينها سحب باتشان الأضواء من كل النجوم العالميين الذين حضروا المهرجان".