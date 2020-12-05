شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع تبدأ تصوير مسلسلها الجديد "ورد" 19 ديسمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تبدأ الفنانة حنان مطاوع تصوير أول مشاهدها بمسلسل "ورد" يوم 19 ديسمبر من الشهر الجارى، والذى يعد ثانى بطولاتها الدرامية، بعد أن قدمت مسلسل "بت القبائل"، للمخرج حسنى صالح.

وتعقد حنان مطاوع جلسات عمل مكثفة حالياً مع المخرج شادى أبو شادى للوقوف على التفاصيل النهائية للعمل قبل انطلاق التصوير، حيث أبرمت الشركة المنتجة التعاقد مع كل من محمد لطفى، أحمد صيام، تيام قمر، نضال الشافعى، عايدة رياض، وتجرى الشركة ابرام باقى التعاقدات حالياً ليصبح المسلسل جاهزاً بكافة تفاصيله.

وأوشكت حنان مطاوع على الانتهاء من تصوير مشاهدها بمسلسل "القاهرة كابول"، مع النجوم طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، انتاج شركة سينرجى، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام على .

وعرض مؤخراً آخر أعمال حنان مطاوع حكاية "أمل حياتى" من مسلسل "إلا أنا" الذى حقق نجاحاً جماهيرياً على مجموعة قنوات DMC على مدار 10 حلقات، والعمل من بطولة الفنانة حنان مطاوع، بيومى فؤاد، سلوى عثمان، نور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام، من تأليف أمين جمال وشريف يسرى، إخراج أحمد حسن، إنتاج سينرجى بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى .