رجاء قصابني تعود إلى الساحة الفنية مع شركة لايف ستايلز ستوديوز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365 :
أصدرت شركة لايف ستايلز ستوديوز فيديو كليب جديد للنجمة المغربية رجاء قصابني، لأغنية باللهجة المصرية عنوانها "يا ليلة" التي تم تصويرها في دبي بعدسة المخرج عادل سرحان .
" يا ليلة " من كلمات الشاعر عمرو المصري، ألحان سامر أبو طالب، توزيع عمرو الخضري، ميكس وماستر توما.
رجاء والتي تعود لتتواصل مع جمهورها، أدت دورها في الكليب بشكل مختلف عن باقي أعمالها، إذ مثلث قصة نجمة مشهورة واجهت مشاكل مع حبيبها لتتوالى تباعاً الأحداث المشوقة.
رجاء قصابني حصلت على شهرة كبيرة بعد فوزها في برنامج المواهب الغنائية "اكس فاكتور" في دورته الأولى عام 2006 وعرفت بصوتها الطربي الأصيل. أصدرت أول ألبوم غنائي لها بعنوان "استغربت حال الدنيا" الذي حقق نجاحاً كبيراً.
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