تراند اليوم : بطلة فيلم "فول الصين العظيم" أعلنت ندمها على مشوارها الفني .. وتمنت دخول الجنة

تحل اليوم 4 ديسمبر ذكرى ميلاد الفنان سهير الباروني التي غادرت دنيانا عن عمر يناهز 74 سنة عام 2012 .

على الرغم من المشوار الطويل لسهير الباروني في عالم السينما والتلفزيون إلا أنها تم حصرها في دور الفتاة العانس التي تبحث عن زوج أو صديقة البطلة التي لا تتمتع بجمال جيد.

وقدمت سهير الباروني العديد من الأعمال الفنية أبرزها مسلسل " لن أعيش في جلباب أبي" وفيلم " فول الصين العظيم " حيث أدت فيه دور والدة الفنان محمد هنيدي.

وفي آخر حوار لها قبل وفاتها أعلنت سهير الباروني ندمها على العمل الفني وغضبها من نفسها بسبب ارتداء بذل الرقص معربة عن تمنياتها بدخول الجنة.

